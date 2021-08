Odważni edukatorzy seksualni wkraczają do akcji. Najstarsza uczestniczka kursu miała 58 lat

- Obecnie w ramach Grantów Norweskich realizujemy specjalny projekt. Dzięki niemu, ludzie z całej Polski, mogą zostać edukatorami i edukatorkami seksualnymi. Muszę przyznać, że nie było łatwo zostać uczestnikiem czy uczestniczką tego kursu. Chcieliśmy mieć pewność, że wszyscy, którzy przystąpią do kursu będą zahartowani w działaniach społecznych i obywatelskich. Stanięcie oko w oko z nieprzychylnymi przedstawicielami samorządów, władz czy dyrektorkami szkół, które mogą obawiać reakcji rodziców. To wszystko wymaga pewności siebie i hartu ducha. Wiek nie był tutaj żadnym kryterium. Nie mam statystyki ile lat mieli nasi uczestniczy i uczestniczki. Wiem, że przeważały kobiety, bo to przecież one w większości zajmują się edukacją, również seksualną – podsumowuje Jurek.