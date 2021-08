Miłosz jest błękitnookim, ślicznym dzieckiem. Ma 4 lata i bardzo rzadką chorobę genetyczną.

Wakacje jak lot w kosmos

Monika nie była na wakacjach od czasu urodzenia Miłosza. - Od urodzenia Miłoszka albo pracuję, albo się nim opiekuję. Opieka wytchnieniowa dla naszej rodziny, to brzmi tak jak lot w kosmos – mało prawdopodobne na naszej wsi. Jednocześnie, wiem, że są rodziny, które są dużo bardziej potrzebujące niż my. Staramy się żyć z dnia na dzień i bardzo, ale to bardzo rozsądnie gospodarować tym co dostajemy od innych. To znaczy 1%, to takie nasze zabezpieczenie. Na co dzień, jak pojawia się potrzeba – na przykład pionizujący fotel - to staramy się znaleźć rozwiązanie. Nie wiemy do końca co przyniesie kolejny dzień – mówi mama chorego chłopca.