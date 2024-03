Warnke na imprezie oscarowej w Warszawie. Włożyła prześwitującą bluzkę

To również świetna okazja, by pokazać się w wieczorowej odsłonie. Na ściance do zdjęć pozowały m.in. Katarzyna Warnke, Paulina Gałązka, Aleksandra Konieczna, Marta Dyks czy Emilia Dankwa. Ale my szczególną uwagę zwróciłyśmy na stylizację Warnke. Obroniła ten look?