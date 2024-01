Zrobiła selfie w łazience. Tył sukienki odbił się w lustrze

"Co ja robię w Londynie? Po prostu Królowa Mafii odwiedza Królową Mafii" - wyjaśnia Kasia Warnke. Aktorka wybrała się na przedpremierowy pokaz nowej produkcji Netflix, a później bawiła się z Sofią Vergarą na afterparty. Co miała na sobie? Coś absolutnie adekwatnego do wyjątkowych okoliczności.