Warnke przyszła na imprezę TVN. Jej strój przyciągał wzrok

W czwartkowy wieczór, 29 lutego, stacja TVN zorganizowała zamiast ramówki kameralne spotkanie dla swoich gwiazd , co ma w zwyczaju robić już od kilku sezonów. Brak zaproszeń dla przedstawicieli mediów oznaczał, że fotoreporterzy mogli robić zdjęcia jedynie przed wejściem do budynku.

Nie zabrakło szykownych stylizacji, wśród których naszą uwagę zwróciła ta wybrana przez Katarzynę Warnke. Wystarczył jeden element , by aktorka osiągnęła magnetyczny efekt ściągający wszystkie spojrzenia.

Katarzyna Warnke ma dwie modowe odsłony – stonowaną i ekstrawagancką. Albo stawia na duet basicowej góry i prostych jeansów, albo na coś kompletnie "odjechanego". W przypadku imprezy TVN było to sztuczne futro w odcieniu morskiej zieleni , która przepięknie współgrała z jej urodą. Nie ma wątpliwości, że aby włożyć takie okrycie wierzchnie, trzeba mieć odwagę.

