Wybrano anglojęzyczne słowo roku 2024. Młodzi używają go notorycznie

Oxford University Press już od dwudziestu lat organizuje konkurs na angielskie Słowo Roku. Najpierw eksperci przeprowadzają selekcję, a później głosują. W tym roku w puli słów znalazło się m.in. "demure" (skromny, zachowawczy), "manifest" (manifestować) oraz "dynamic pricing" (dynamiczne ceny).

Okazuje się, że zwycięzca brytyjskiego plebiscytu znajduje się również na finałowej liście Młodzieżowych Słów Roku 2024 w Polsce. Dla jednych to zaskoczenie, jednak generacja Z, która posługuje się slangiem na co dzień, z pewnością nie jest zdziwiona.

Anglojęzyczne Słowo Roku 2024

"Brainrot", czyli w dosłownym tłumaczeniu "gnicie mózgu" - to słowo, które otrzymało tegoroczny tytuł. Według definicji Oxford English Dictionary oznacza to "pogorszenie stanu psychicznego lub intelektualnego danej osoby, zwłaszcza jako wynik nadmiernej konsumpcji treści (głównie internetowych), które uznaje się za trywialne lub niewymagające wysiłku intelektualnego; także coś, co może doprowadzić do owego pogorszenia".

Jednak internetowy słownik języka polskiego przedstawia to jako "określenie treści kulturowych i stylu komunikacyjnego, tworzonych przez młodych użytkowników TikToka, którzy należą głównie do pokolenia Alfa i są nieustannie 'podłączeni' do mediów społecznościowych".

Andrew Przybylski, psycholog i profesor Uniwersytetu Oksfordzkiego, wyjaśnia, że to słowo jest "symptomem czasów, w których żyjemy" - jak podaje BBC.

Jego początki sięgają XIX wieku

Mimo że słowo "brainrot" odnosi się do pochłaniających czas mediów społecznościowych, to po raz pierwszy zostało użyte jeszcze przed jego istnieniem. Pojawiło się ono w 1854 r. w książce "Walden, czyli życie w lesie" Henry'ego Davida Thoreau. Amerykański pisarz i filozof opisuje w niej m.in. spadek kondycji intelektualnej społeczeństwa, który został określony właśnie jako "zgnilizna mózgu".

