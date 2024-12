Twoje dziecko ma TikToka? O tych zmianach musisz wiedzieć

Nowe zasady są odpowiedzią na powszechne obawy, że filtry upiększające dostarczane przez TikToka oraz tworzone przez jego użytkowników, wywierają presję i narzucają nierealistyczne wymagania na nastolatków, szczególnie na dziewczynki. To może prowadzić do poważnych problemów natury psychicznej wśród młodych ludzi.

- Użytkownicy muszą czuć się bezpiecznie, aby bez problemów korzystać z platformy. To dla naszej firmy kluczowe - powiedziała Christine Grahn, szefowa działu relacji rządowych i polityki publicznej. Filtry upiększające, takie jak "Bold Glamour" będą więc niedostępne dla wszystkich użytkowników platformy poniżej 18 roku życia.

Co ciekawe, przedstawiciele platformy przyznali, że pomysł zakazania pewnych filtrów lub umieszczania odpowiednich adnotacji na filmikach był skonsultowany z Radą Młodzieży TikToka. - Nastolatki chcą wiedzieć, gdy obraz, który oglądają został wyedytowany lub zmanipulowany. Twierdzą, że im częściej widzą opisy, tym rzadziej same używają filtrów - usłyszeliśmy podczas dublińskiego forum bezpieczeństwa.

Pozostaje pytanie, co w przypadkach, gdy dziecko skłamało zakładając konto, podało fałszywą datę urodzenia i dostało się na TikToka? Na to też platforma twierdzi, że ma odpowiedź. Podczas forum w Dublinie ogłoszono, że TikTok będzie jeszcze bardziej restrykcyjnie podchodził do weryfikacji wieku.