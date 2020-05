Ogórek na oczy. Jak go stosować? Skorzystaj z domowego sposobu na zniwelowanie opuchlizny

Ogórek na oczy to sposób znany i ceniony od wielu lat w kosmetyce. W końcu bardzo często ekstrakt z ogórka wykorzystywany jest w maseczkach i kremach do twarzy . Nie musisz już kupować gotowych kosmetyków, ponieważ jeszcze lepszy rezultat osiągniesz, korzystając z ogórka na oczy. Postaw na naturalność, a przekonasz się, że warto z tego pomysłu korzystać.

Ogórek na oczy – jakie posiada właściwości?

Choć możesz być zdziwiona, zielony ogórek ma szereg właściwości, które są przydatne w kosmetyce. Przede wszystkim wybiela, zmiękcza oraz nawilża skórę , dlatego też bardzo często stosuje się go przy niedoskonałościach. Ogórek na oczy nie zniweluje przebarwień natychmiast, ale jego regularne stosowanie sprawi, że problematyczne miejsca zostaną rozświetlone. Przy okazji ogórek ureguluje gruczoły łojowe , zapobiegając świeceniu skóry. Oprócz tego, stosowanie tego zielonego warzywa pozwala na delikatne ściągnięcie oraz oczyszczenie cery.

Ogórek na oczy – idealny na opuchliznę

Ogórek posiada bardzo dużo wody , dlatego też przyłożony do oczu, szybko zregeneruje i nawilży skórę wokół. Warto zostawić na kilka minut plastry ogórka w lodówce – zadziałają potem jak kostki lodu, skutecznie niwelując opuchliznę . Duża zawartość witaminy K w ogórku poprawia także koloryt skóry oraz wspomaga wchłanianie siniaków . Jak widzisz, ogórek na oczy pomoże w likwidowaniu nieestetycznych podkrążeń.

Ogórek na oczy – jak jeszcze go wykorzystać?

Stosowanie ogórka nie musi ograniczać się wyłącznie do oczu. W przypadku skóry tłustej i trądzikowej przyda się w formie okładów na całą twarz. Potas i siarka uregulują wydzielanie sebum, a także skutecznie wpłyną na warstwę naskórka poprzez zahamowanie rozwoju szkodliwych bakterii i grzybów . Ogórek posiada również sporo witaminy C, więc plastry zadziałają przeciwutleniająco oraz stymulująco na kolagen.

Ogórek na oczy – domowy zabieg

Ogórek na oczy to najprostszy z możliwych zabiegów pielęgnacyjnych, który przeprowadzisz w domu. Dokładnie umyj ogórka oraz pokrój w plastry, po czym przełóż je do miseczki i nakryj czystą ścierką. Następnie włóż miskę do lodówki i odczekaj godzinę. Po tym czasie możesz śmiało zastosować okłady z ogórka na oczy. Raz użytych plastrów nie możesz ponownie wykorzystać, ale na szczęście zabieg jest tani. Po zdjęciu ogórka z oczu lub twarzy, przemyj cerę delikatnym tonikiem.