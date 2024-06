Ogrodnik ostrzega. Roślina zakazana w Polsce

Rdestowiec ostrokończysty, znany również jako japoński, to wyjątkowo agresywny gatunek. Potrafi rozmnażać się wegetatywnie i błyskawicznie rozprzestrzeniać, co czyni go wyjątkowo groźnym dla naturalnego środowiska oraz upraw. Posiada nawet zdolność do przebijania się przez beton.