Wylej na chwasty. Na długo zapomnisz o pieleniu

Jak przygotować mieszankę z soli i octu?

Wystarczy rozcieńczyć szklankę octu w litrze wody i dodać pół szklanki soli. Dodatek płynu do mycia naczyń zwiększy skuteczność roztworu. Starannie wymieszaj wszystko i nałóż na chwasty. Pamiętaj jednak, że ten roztwór może również negatywnie wpłynąć na trawnik, dlatego ważne jest, aby stosować go tylko w miejscach, gdzie już pojawiły się niechciane rośliny. Alternatywnie, możesz przygotować roztwór w proporcjach 1:2 (ocet do wody), który również okaże się skuteczny w walce z chwastami.