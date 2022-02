Ogromna metamorfoza Bartosza Żukowskiego. Nie przypomina już Waldusia ze "Świata według Kiepskich"

Mówi się, że aktor zmaga się z problemami finansowymi. "Jeśli udaje mu się znaleźć inną pracę, są to zazwyczaj epizody. Od czasu do czasu gra w teatrze, w sztuce "The Strings, czyli sex, drugs i disco!". Aktor ma także problemy w życiu prywatnym. Przedłużające się cały czas postępowania sądowe wykańczają nerwowo obie strony. A to służy niezdrowemu podjadaniu i zajadaniu stresów - informuje "Super Express".