Ogromny zagraniczny majątek? Antonina Turnau wyznała prawdę

Antonina Turnau o zagranicznym majątku swoim i męża

Jednym z wątków poruszonych w rozmowie była kwestia pasji aktora, z której wyrósł dobrze prosperujący biznes winiarski. W związku z tym, pojawiło się wiele plotek o nieruchomościach, które para posiada za granicami kraju. Mieli być m.in. właścicielami winnicy, pałacu we Francji i dworku we Włoszech. We wspomnianej rozmowie z "Fashion Magazine", Antonina Turnau postanowiła ostatecznie skomentować te doniesienia.