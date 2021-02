Ojciec Paweł Gużyński o religii w szkole. Ma swoje zdanie

Dominikanin w rozmowie z Sebastianem Ogórkiem powiedział, że Kongres Katoliczek i Katolików, którego jest organizatorem, zajmuje się tematem religii w szkołach. – Jedna z centralnych spraw: Czy religia nadal powinna być w szkole, w przedszkolu? Czy nie powinniśmy wrócić do starego modelu, gdzie była poza szkołą? Albo wymyślić zupełnie nowy system – mówił w programie "Newsroom". – Z tysiąca różnych powodów mamy wątpliwości co do tego, jak nauczanie religii i kształcenie elit katolickich i w ogóle ludzi w obrębie wiedzy religijnej wygląda. Dyskutujemy, przygotowujemy rozwiązania – wyjaśnił o. Gużyński. I dodał, że w przeszłości był przeciwny powrotowi religii do szkół. – Patrzyłem do przodu i wiedziałem, że pewne procesy społeczne sprawią, że ten model się nie sprawdzi – stwierdził gość "Newsroomu".

