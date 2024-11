Ola Kwaśniewska poczuła już klimat świąt. Spójrzcie na tę błyszczącą mini

Zdaje się, że w tym roku święta przyszły wcześniej. Wiele osób kupuje już prezenty, dekoruje domy i przygotowuje szykowne stylizacje, mimo iż mamy dopiero końcówkę listopada. Ale lepsze to, niż nerwowe robienie wszystkiego na ostatnią chwilę.

Szykując się do Bożego Narodzenia, warto zainspirować się postaciami znanymi i lubianymi, które dzielą się swoim życiem w internecie. Ostatnio Aleksandra Kwaśniewska pokazała się na Instagramie (400 tys. obserwujących) w kreacji, która idealnie wpisuje się w wigilijny klimat . Ale nie każdej kobiecie przypadnie do gustu. Trochę "preppy", trochę glamour.

Aleksandra Kwaśniewska na co dzień nie jest fanką przekombinowanych stylizacji. Ale okres świąteczny rządzi się innymi prawami. Wtedy znacznie częściej stawiamy na satynę, welur i cekiny. Ma być szykownie, olśniewająco, ale przede wszystkim z klasą . I córce byłej pary prezydenckiej udało się osiągnąć ten efekt.

