Aleksandra Kwaśniewska i Kuba Badach od 12 lat tworzą zgraną parę. Zanim się jednak poznali, córka byłego prezydenta była w związku z florecistą Wojciechem Szuchnickim. Kiedy zakończyła relację, już pracowała w TVN-ie. W trakcie rozmów z Jolantą Kwaśniewską często wspominała Kubę Wojewódzkiego. Z tego też względu mama Aleksandry początkowo myślała, że to dziennikarz jest obiektem westchnień jej córki.

Jolanta Kwaśniewska podczas ostatniego wywiadu wróciła pamięcią do rodzinnego wypadu na narty. To wówczas w głowie byłej pierwszej damy pojawiła się myśl, że Aleksandra związała się z Kubą Wojewódzkim.

