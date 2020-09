Ola Kwaśniewska świętuje rocznicę ślubu. W komentarzach padło zabawne porównanie

Aleksandra Kwaśniewska związała się z Kubą Badachem już w 2010 roku. Para poznała się na koncercie Anny Karwan i momentalnie przypadła sobie do gustu.

Ola Kwaśniewska i Kuba Badach

Aleksandra Kwaśniewska niewątpliwie należy do grona dzieci polityków, które nie schodzą ze świecznika. Widzowie pokochali ją dzięki udziałowi w "Tańcu z Gwiazdami", gdzie razem z Rafałem Maserakiem zajęła drugie miejsce, a następnie docenili za szereg wywiadów, które przeprowadziła na łamach jednego z kobiecych magazynów.

Uznanie wzbudza również życie prywatne Oli Kwaśniewskiej, która od ośmiu lat jest w związku małżeńskim i niezmienne podkreśla, jak bardzo jest zakochana w swoim mężu. Kuba Badach to polski muzyk, kompozytor i producent, który stroni od świata show-biznesu i stara się budować karierę głównie dzięki swojemu talentowi.

Nie da się nie zauważyć, że zdjęcie zrobione w budce jest przesadnie wyretuszowane. Jednak wygładzanie i konturowanie twarzy na fotografiach to norma wśród Japończyków. Internauci zwrócili uwagę na nienaturalny wygląd Kuby Badach, a jeden z nich pokusił się nawet o porównanie go do Daniela Martyniuka - syna Zenka z zespołu "Akcent".