Ola Żebrowska nago w oknie. To prawdziwa celebracja kobiecości

"Ciało bogini”

Ola Żebrowska na swoim koncie na Instagramie często pokazuje nagie ciało. Nie są to wyretuszowane zdjęcia w bikini, ale naturalne kadry z życia mamy. Celebrytka pokazuje się w trakcie karmienia piersią, odważnie prezentuje poporodową bliznę. Namawia kobiety, by pokochały swoje ciała, nawet jeśli odbiegają od wyśrubowanych norm. Pokazuje piękno "bez filtra". - Dążenie do ideału piękna pokazywanego w social mediach jest naprawdę niebezpieczne. Co zrobić, żeby nie zrujnować tym życia — sobie i naszym dzieciom? - pisała gwiazda w jednym z postów.