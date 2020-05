Ola Żebrowska odpoczywa w górach. Dodała post z przytykiem do Andrzeja Dudy

Aleksandra Żebrowska w górach

Jednak to nie sam widok nietypowej jak na maj pogody przyciąga uwagę na zdjęciach Oli Żebrowskiej, lecz opis. "Tatry za ostrym cieniem mgły" – podsumowała, nawiązując tym samym do kultowego już wersu Andrzeja Dudy. Prezydent dołączył do akcji #Hot16Hallenge2 i "zarapował" enigmatyczny tekst o ostrym cieniu mgły.