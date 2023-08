Olejek babassu - działa przeciwstarzeniowo, nawilżająco, ochronnie. Idealny do ciała i włosów

Olej babassu

Olej babassu to prawdziwy dar Ameryki Południowej dla reszty świata. Pozyskuje się go z nasion orzechów palmy Attalea scpeciosa rosnącej w Amazonii. To kopalnia cennych dla zdrowia i urody składników. Przede wszystkim kwasu laurynowego (który obejmuje 50proc. składu) i mirystynowego. Kwas laurynowy w kosmetyce wykorzystuje się m.in. do preparatów pomagających przy schorzeniach dermatologicznych. Z kolei kwas mirystynowy jest emolientem, który zmiękcza i wygładza zarówno skórę, jak i włosy. Poza tym w oleju babassu kryją się także: kwas oleinowy i palmitynowy, które zatrzymują wodę w naskórku oraz kwas linolowy i witamina E, które spowalniają procesy starzenia.