Olejowanie włosów. Sposób na zdrowe i zadbane włosy bez wizyty u fryzjera

Olejowanie włosów powinni być podstawą naszej pielęgnacji, jeśli chcemy, aby nasze włosy były miękkie, lśniące i nawilżone. Olej częściowo wnika w strukturę włosa, uzupełniając ubytki, a jednocześnie nie obciąża kosmyków.Warto jednak pamiętać, że nie każdy olej sprawdzi się do naszych włosów.

Nasz eliksir musimy dopasować do rodzaju naszych włosów oraz ich porowatości. Niedopasowany olej może przesuszyć nasze końcówki, włosy będą się puszyć oraz będą sprawiały trudność przy rozczesywaniu.

Jaki wybrać olej do olejowania włosów?

Jak często olejować włosy?

Nie ma co do tego żadnej reguły. Wszystko zależy od stanu twoich włosów oraz twojego trybu dnia. Jeśli włosy potrzebują odżywienia, możesz zabieg powtarzać nawet codziennie. Jeśli myjesz je każdego to olejowanie 1-2 w tygodniu jest absolutnym minimum.