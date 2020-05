Włosy Bronde. Idealna fryzura na lato 2020

Wskazówka znajdziesz w nazwie: Bronde jest techniką kolorystyczną, która łączy brąz i blond po to, by uzyskać coś pomiędzy. Jeśli nigdy wcześniej nie koloryzowałaś włosów lub boisz się zbyt drastycznej zmiany, Bronde może być idealną techniką do wypróbowania. Daje subtelny, niesamowicie naturalny efekt. Co więcej, nie będziesz musiała chodzić co chwila do fryzjera, żeby go odświeżać.