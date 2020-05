Jak przyspieszyć porost włosów? To 5 składników, które warto wprowadzić do diety, by cieszyć się zdrowymi i długimi włosami

Żelazo na mocne włosy Jak podkreśla ekspert od włosów i chirurg transplantacji włosów Chris D’Souza, żelazo ma kluczowe znaczenia dla wzrostu naszych włosów. Gdy nie dostarczamy go w wystarczającej ilości, nasze ciało może przestać wytwarzać hemoglobiną dla naszej krwi, która jest niezbędna do wzrostu i naprawy komórek. Właśnie dlatego warto sięgać po pokarmy bogate w żelazo, takie jak szpinak, soczewicę, natkę pietruszki, brokuły, białą fasolę czy soję.

Aby przygotować taki napój, wystarczy rozdrobnić półtorej kostki drożdży, włożyć je do kubka, a następnie zalać wrzątkiem i mieszać aż do momentu ich całkowitego rozpuszczenia. Gotowy napój należy pić co drugi dzień.