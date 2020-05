Clavi cut to najmodniejsza fryzura w tym sezonie. Nie tylko ułatwi układanie włosów, ale optycznie wysmukli twarz

Lato nie sprzyja codziennemu suszeniu włosów i czasochłonnemu układaniu. Fryzjerzy doskonale zdają sobie z tego sprawę, dlatego opracowali strzyżenie metodą clavi cut , czyli "tępym cięciem". Dzięki tej technice włosy same się układają, przez co nie musisz tracić czasu na ich codzienną stylizację.

Clavi cut najmodniejszą fryzurą na lato 2020

Ta fryzura doskonale sprawdzi się zarówno w przypadku delikatnie falowanych, jak i prostych włosów. Fryzjer tworzy ją najczęściej za pomocą maszynki, tak, aby końcówki były lekko postrzępione. Dzięki takiemu cięciu włosy zyskują na objętości. Clavi cut polega również na pozostawieniu dłuższych włosów z przodu (mniej więcej do linii obojczyków) oraz nieco krótszych z tyłu. Clavi cut to fryzura szczególnie polecana osobą o okrągłej twarzy. Takie cięcie sprawa, że nasze rysy są bardziej wyeksponowane a boki policzków przysłonięte. Takie uczesanie sprawdzi się również w przypadku osób o rzadszych włosach, którym zależy, by ich fryzura zyskała na objętości.