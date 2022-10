Ołena Zełenska w polskiej telewizji. Padło bardzo prywatne pytanie

Choć miała uczestniczyć w spotkaniu zdalnie, Ołena Zełenska niespodziewanie pojawiła się na miejscu. Pierwsza dama Ukrainy dotarła we wtorek do Polski na Warsaw Security Forum, gdzie wygłosiła płomienne przemówienie. - Chciałabym wezwać wszystkie obecne tu osoby, żebyście nie bali się zająć takiego stanowiska jak Polska. To jest wojna przeciwko wartościom. Nie może być tak, żeby agresja stała się nowym językiem rozwiązywania problemów świata - apelowała.