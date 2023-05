Olga Bołądź na spacerze z dzieckiem. Fani komentują na potęgę

W tych pantofelkach kiedyś paradowały wyłącznie małe dziewczynki i uczennice. Jednak moda lubi odwracać reguły do góry nogami, a Olga Bołądź chętnie korzysta z modowych wariacji. W tej stylizacji wyglądała bardziej jak starsza siostra, aniżeli mama.

"Dziewczynka z wózkiem na spacerku" - komentują fani pod zdjęciem gwiazdy. Olga Bołądź jeszcze niedawno publikowała efekty ciążowych sesji, a już pochwaliła się pierwszym zdjęciem ze spaceru z córką Ritą. Uwagę przykuł nie tylko kolorowy i oryginalny wózek, o którym deliberowali obserwatorzy, ale też niebanalna stylizacja aktorki. Gwiazda kwitnie w oczach!

Uwaga – sukienka "laleczki" powraca do mody

Babydoll dress to sukienka szczególnie wygodna, a jednocześnie pełna dziewczęcego wdzięku. Idealnie sprawdziła się na sylwetce świeżo upieczonej mamy. Fason babydoll wyróżnia się rozkloszowaną i krótką formą, a także koszulkowym lub bufiastym rękawem. Jak sama nazwa wskazuje — nawiązuje do sukienek szytych dla lalek. Najczęściej ograna błękitnym, pistacjowym lub bladoróżowym kolorem, powróciła do mody wraz z trendem na romantyzm i bajkowy design.

Dalsza część artykułu pod materiałem wideo

Nowy Aranż. Pokój pod chmurką

Ten kolor idealnie przełamał słodki charakter sukienki

Żeby jednak nie było zbyt słodko, sukienka Olgi Bołądź przybrała odcień mrocznej czerni, co nadało kreacji nieco więcej dojrzałości i surowości. Oryginalne konstrukcje ubrania i geometryczne cięcia najlepiej sprawdzają w kombinacji z jednolitym i gładkim materiałem. Tym bardziej w stylizacji, w której największe "show" dzieje się na stopach.

Instagram/olaboladz_official © Instagram

Pantofelki grzecznej uczennicy

Buty Olgi Bołądź już same w sobie wydają się niebanalne, a w połączeniu z białymi skarpetami zaciągniętymi do połowy łydki - w pełni nawiązują do trendu Mary-Jane. Klasyczne pantofelki charakteryzuje pasek z klamerką, który przechodzi przez front buta. Gruba podeszwa z przeszyciem, kwadratowy i niski obcas oraz zaokrąglony nosek emanują stylem retro i klimatem dawnego kina. Buty Mary-Jane mają wielu fanów, ale także niemałą grupę oponentów. Po której stronie stajesz?

Zapraszamy na grupę na Facebooku - #Samodbałość. To tu będziemy informować na bieżąco o wywiadach, nowych historiach. Dołączcie do nas i zaproście wszystkie znajome. Czekamy na was!