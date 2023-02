Olga Bołądź pokazała intymne zdjęcie. Lawina komentarzy fanów

Aktorka o samotnym macierzyństwie

Subtelne zdjęcie pochodzi z sesji dla Vivy!". W najnowszym wywiadzie udzielonym magazynowi, Bołądź opowiedziała m.in. o trudach samotnego macierzyństwa. Przyznała, że choć ma dobre stosunki z ojcem starszego syna, nie wychowują go razem. "Miałam w sobie taki drive: muszę zatroszczyć się o kasę, o nasze bezpieczeństwo, muszę szybko wracać do pracy. Byłam w ciągłej gotowości. Chciałam mojemu dziecku zapewnić wszystko, co najlepsze i najpiękniejsze" - powiedziała.