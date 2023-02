Rihanna nie powiedziała ojcu o ciąży. Mężczyzna nie krył zaskoczenia

Wspomniany wcześniej zagraniczny portal podaje, że ojciec gwiazdy marzy o wnuczce. Page Six zwraca uwagę na to, że Ronald Fenty nie miał zbyt dobrych relacji z córką, co mogło wpłynąć na fakt, że wokalistka nie poinformowała mężczyzny wcześniej o swojej ciąży.