Olga Bołądź jest w ciąży. Potwierdziła wspaniałe wieści

- To była bardzo długa podróż od śmierci mojego ojca, przez różne stany, zdziwienie, że tak mało płaczę… Potem rozpadł się związek z Olgą Bołądź i zostałem sam, nie miałem… Wiesz, często negatywne emocje przerzucasz na związek. Natomiast nie żebym był jakoś szczególnie konfrontacyjny w związku z Olgą Bołądź, ale to był pretekst i moja uwaga w dużej mierze była skupiona na tym. Jak tego już nie było, to wszystko to, co mogłem ulokować na zewnątrz, weszło wewnątrz - mówił.