Olga Bołądź urodziła. Zdradziła imię dziecka

Pod koniec 2022 roku Olga Bołądź poinformowała o tym, że spodziewa się drugiego dziecka. Zrobiła to podczas uroczystej gali z okazji 30-lecia Telewizji Polsat. Ojcem pociechy jest warszawski biznesmen Jakub Chruścikowski. Para jest ze sobą od 2020 roku.

"Hejka tu Rita. Od kilku dni jest z Nami nasza córeczka i siostra. Pozdrawiamy Was z domu, dumni rodzice najcudowniejszej dziewczynki, która będzie zmieniać ten świat na lepsze" - napisała aktorka, dodając rolkę z pierwszymi zdjęciami dziewczynki, na których widać rączkę i główkę dziewczynki.

"Dużo snu i miłości dla Was!" - napisała Boczarska, na co zareagował dumny ojciec małej Rity - Jakub Chruścikowski - pisząc krótkie: "SNU!".

