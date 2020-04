Olga Frycz ćwiczy w domu podczas kwarantanny. Pokazała zabawną reakcję psa

Olga Frycz spędza kwarantannę w domu. Chociaż siłownie są zamknięte, nie ma zamiaru zrezygnować z aktywnego trybu życia. Na swoim InstaStory opublikowała filmik, na którym trenuje we własnym salonie. Uwagę zwraca reakcja jej psa.

Salon Olgi Frycz jest duży i słoneczny. Jest w nim kilka kwiatów doniczkowych oraz urocze zabawki dziecięce - duże indiańskie tipi i wózeczek dla lalek. Okazuje się jednak, że nie wszystkim przypadły do gustu jej domowe treningi. Piesek aktorki zaczyna głośno szczekać, za każdym razem, gdy ta podskakuje. Chociaż reakcja zwierzaka nie zachwyca Olgi Frycz, skutecznie rozbawiła małą Helenę.

"Kapsel nie znosi, jak ćwiczę. Im bardziej skaczę, tym bardziej on drze japę. Helena za to kocha, jak Kapsel szczeka. Im głośniej Kapsel szczeka, tym Hela szczęśliwsza" – przyznała Olga Frycz, udowodniając, że ma duży dystans do samej siebie. "Tak, więc ćwiczę dużo i intensywnie, ale tylko wtedy, jak Helcia jest razem ze mną w domu" – przyznała.