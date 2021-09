Olga Legosz nową gwiazdą telewizji. Na co dzień "zaprzyjaźnia z autyzmem"

Olga Legosz: Rzeczywiście tak jest. Nie mam w tym żadnego doświadczenia i nawet nie mam zamiaru udawać, że tak jest. Ciągle namawiam kobiety do tego, aby próbowały nowych rzeczy, zdobywały doświadczenia i wykorzystywały sytuacje, które im się trafiają w życiu. Na to nigdy nie jest za późno. Trochę na tej samej zasadzie sama przyjęłam propozycję od TVN. Formalnie nie wzięłam udziału w castingu, ponieważ byłam tam zaproszona jako gość z obszaru HR. Propozycja przyszła niespodziewanie. Uznałam, że jest to szansa, aby docierać do innych kobiet niż teraz.