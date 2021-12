Oliwia Bieniuk zapytana o chłopaka. Jej odpowiedź: dosadna

"Chciałabym w przyszłym roku pójść na jakieś studia. Chyba, że będą to studia aktorskie, to za dwa lata, bo potrzeba czasu, by się przygotować do egzaminu. Będę się skupiać na wszystkim, co jest potrzebne do życia aktorskiego. Planuję też ukończyć kurs na prawo jazdy i uczyć się języków", wyznała niedawno Oliwia Bieniuk przed kamerą VIVY.pl.