Olśniewająca Joanna Kryńska. Modernistyczne kimono przyciągało uwagę

Za nami bal charytatywny Omenyy Mensah i Rafała Brzoski. W tym roku było naprawdę widowiskowo! A wszystko za sprawą motywu przewodniego, obowiązującego również gości. Celebryci, którzy skorzystali z zaproszenia, na miejscu pojawiali się w kreacjach nawiązujących do dalekiego orientu.

21 marca 2024 roku Kryńska przeszła operację. Na szczęście wraca do zdrowia. Poczuła się na tyle dobrze, że postanowiła przyjść na bal zorganizowany przez Omeneę Mensah i Rafała Brzoskę, podczas którego odbyła się Wielka Aukcja Charytatywna Top Charity.

Dziennikarka wyglądała olśniewająco. Prześwitujące koronkowe kimono w odcieniu czerni prezentowało się elegancko i lekko. Do tego charakterystyczny pas, duże kolczyki oraz hit sezonu letniego, czyli torebka-koszyk. Stylizacja Kryńskiej idealnie wpisała się w orientalny motyw przewodni wydarzenia. Czerwona szminka kontrastem przełamała total look i dodała całości nieco koloru.

