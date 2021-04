Omenaa Mensah gotuje dla ukochanego. Między prezenterką a jej mężem, Rafałem Brzoską, układa się rewelacyjnie

Omenaa Mensah i Rafał Brzoska tworzą parę nie tylko w życiu prywatnym. Brzoska z powodzeniem prowadzi swoje biznesy, znalazł się wśród dziesięciu najbogatszych Polaków. Jego majątek został wyceniony na ok. 5,7 mld zł. Z żoną Omeną Mensah połączyło go zamiłowanie do działalności charytatywnej. Poznali się w pracy, kiedy prezenterka szukała środków finansowych na otworzenie szkoły w Ghanie.