Omlet na słono. Jak przygotować pożywne i szybkie śniadanie? Pierwszy posiłek nie musi być nudny

Omlet na słono można przygotować z wieloma dodatkami, co sprawia, że jest niezwykle uniwersalnym posiłkiem dla wielu osób. Wytrawny smak na pewno przypadnie do gustu osobom ceniącym warzywne lub mięsne elementy w potrawie. Poniższy przepis na omlet na słono jest naprawdę prosty, dlatego też każdy sobie z nim poradzi niezależnie od umiejętności kulinarnych.

Omlet na słono – dlaczego jest popularny?

Omlet na słono – przepis doskonały

1. Na początek pokrój szynkę w paski, obierz cukinię i odkrój z niej kilka plastrów, które należy pokroić w kostkę. Oczyszczone pieczarki pokrój w półplastry.

2. Do głębokiego talerza wbij jajka i dokładnie roztrzep.

3. Dodaj do jajek mleko i mąkę, a następnie rozmieszaj na gładką masę.

4. Dodaj szczyptę sody oczyszczonej, dopraw solą i pieprzem.

5. Rozgrzej masło na patelni, po czym wrzuć warzywa razem z szynką – kiedy się przyrumienią dodaj przyprawy.

6. Przyrumienione dodatki przełóż do talerza z ciastem i wymieszaj delikatnie.

7. Całość wylej na rozgrzaną patelnię i smaż około 3 minuty, aż warstwa dolna się zetnie. Przerzuć na drugą stronę i smaż do 2 minut.

8. Podawaj omlet na słono na gorąco (możesz opcjonalnie posypać go szczypiorkiem).