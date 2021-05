Ona czuła się samotna. On żył na jej koszt

Adwokat przypomina, że jeśli partner nie zarabia i nie dokłada się do wspólnego gospodarstwa domowego, to (odmiennie niż w małżeństwie) nie mamy obowiązku go utrzymywać – między partnerami nie powstaje obowiązek alimentacyjny ani obowiązek przyczyniania się do zaspokojenia potrzeb rodziny (nie dotyczy to oczywiście wspólnych dzieci). – Z drugiej strony nie ma żadnych środków prawnych, aby zmusić partnera do partycypowania w kosztach wspólnego życia, nie mówiąc już o zmuszeniu go do osobistego zaangażowania - mówi ekspertka.