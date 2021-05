Celebrytki kuszą wdziękami na komuniach. "Seksowne stroje pozostawmy na inne okazje"

"Niech wszyscy zobaczą, jaka jestem seksowna"

Wydawać by się mogło, że na przyjęciach komunijnych obowiązują proste zasady. To przecież impreza naszego dziecka. Dlaczego więc, wiele pań, w tym celebrytki, decydują się na wyzywające stroje? - Kobiety uważają, że impreza komunijna to świetna okazja do wystrojenia się: "Niech wszyscy zobaczą, jaka jestem seksowna, niech zobaczy mnie ta moja kuzynka, z którą dawno się nie widziałam, niech podziwia, jaką mam figurę, jak ja ostro ćwiczyłam, jak super się prezentuję w sukience". To jest potrzeba zabłyśnięcia, ale raczej na poziomie dziecka. Dorosły człowiek wie, że zabłysnąć możemy innymi rzeczami, a nie pokazywaniem swoich atutów podczas komunii - komentuje Aleksandra Pakuła.