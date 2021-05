Nie wywołuj wilka z lasu. Polacy wolą nie mówić o pogrzebach

Wolicki zauważa, że przeważająca większość Polaków to katolicy, ale jednocześnie mało kto potrafi myśleć o śmierci tak, jak jest to zapisane w Piśmie Świętym. – To moment zakończenia życia doczesnego, ale początek życia wiecznego, który powinien być powodem do radości. W niektórych krajach, np. w Meksyku, zmarli bliskiego wyprawiają fiestę na jego cześć, bawiąc się, ale też oddając należyty szacunek. W ten sposób śmierć jest oswajana i traktowana jako element życia. Gdyby u nas ktoś na pogrzebie zamiast kondolencji złożył gratulacje, to prawdopodobnie dostałby w twarz – dodaje.