Opłakany stan łazienek w katowickiej szkole. Miasto nie ma pieniędzy?

Czy Szkoła Podstawowa nr 47 z Oddziałami Integracyjnymi im. J. Lompy w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 3 w Katowicach doczeka się remontu łazienek? Szkolne sanitaria, z których korzystają uczniowie, pozostawiają wiele do życzenia.

Jedna z pracownic szkoły zgłosiła projekt remontu do budżetu obywatelskiego Katowic. Wyliczono, że szacunkowy koszt koniecznych działań to 186 tys. złotych. Mieszkańcy, choć popierają ów pomysł i chcą na niego głosować, zauważają pewien zgrzyt. Bo czy zadbanie o budynek szkolny nie leży w obowiązkach miasta?

Michał Pietrzyk urodził się i wychował w Dąbrówce Małej. O problemie miejscowej szkoły dowiedział się, kiedy zobaczył plakat w dzielnicy o tym, że placówka zgłosiła remont łazienek do budżetu obywatelskiego.

Rzeczniczka zwróciła też uwagę na regulamin budżetu obywatelskiego. Projekty do niego zgłoszone są brane pod uwagę wtedy, gdy znajdują się na terenie należącym do miasta lub Skarbu Państwa, lecz o użytkowaniu wieczystym miasta. Muszą też mieścić się w kwocie, która została przewidziana na daną dzielnicę.

