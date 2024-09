Pokazali swoje plany lekcji. "Jak ja przeżyję ten semestr"

W poniedziałek 2 września odbyło się rozpoczęcie roku szkolnego. W mediach społecznościowych pojawiły się już pierwsze zdjęcia planów lekcji. Wielu uczniów nie kryje rozczarowania. U niektórych lekcje zaczynają się już o 7:20, a kończą nawet o 17.25. "Jak ja przeżyję ten semestr, to jestem niezniszczalna" - pisze jedna z uczennic liceum.

Uczniowie szkół technicznych mają jeszcze więcej powodów do narzekania. Lekcje odbywają się nawet w soboty. Zaczynają się o 8 i zwykle kończą 15.45 albo o 17.25 .

Uczennice klasy rolniczej spędzą w szkole od 9 do 10 godzin lekcyjnych dziennie. "W poniedziałek i wtorek mam od 13:10 do 19:10", "Kaplica", "Krzyżyk na drogę" - czytamy pod postem.

Sytuacja wygląda podobnie w przypadku szkoły podstawowej. Użytkownik Tik Toka publikujący jako @pawex839 zaczął siódmą klasę. W opublikowanym filmiku pokazał, jak wygląda jego nowy plan lekcji. Jak wyliczył, w ciągu tygodnia spędzi w szkole aż 45,5 godzin. To o pięć godzin więcej niż pracownik na etacie.

Uczniowie uskarżają się na ilość zajęć, ale też na brak stabilności. Wielu z nich przyznaje, że choć jutro rozpoczynają się lekcje, nie mają jeszcze wglądu do planu. "Wszyscy mają już plany lekcji na nowy rok w szkole, a ja nie i aż się boję, jaki będę miała" - żali się jedna z uczennic w poście na portalu X.

