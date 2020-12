Opowiedziała o relacji z mężem. Edward Szydło jest oazą spokoju

Beata Szydło od lat jest w polityce. Pracę na rzecz społeczeństwa zaczynała jako burmistrz, była też radną. Później zajęła się polityką krajową i trafiła do Sejmu. Przez lata była posłanką, aż w 2015 roku stanęła za sukcesem Andrzeja Dudy i jego wygranej w wyborach prezydenckich. W dalszej kolejności została premierem, a gdy przestała pełnić tę funkcję została wicepremierem odpowiedzialnym za Komitet Społeczny Rady Ministrów. Aktualnie jest europosłanką. Co sprawia, że w czasie trwania tak błyskotliwej kariery udało jej się utrzymać małżeństwo?

"Razem podejmujemy decyzje"

Co zaś do relacji w domu, jak podkreśla europosłanka, trudne decyzje podejmują razem. - Demokracja. Razem podejmujemy decyzje. Mamy jasny podział obowiązków. Wiemy, co do kogo należy - opowiadała w rozmowie z "Gazetą Krakowską".