Agata Kornhauser-Duda z apelem. Pierwsza dama prosi rodaków o pomoc

Prezydent i pierwsza dama we wspólnym apelu

Andrzej Duda wraz z żoną pojawili się w specjalnym filmiku zachęcającym rodaków do przyłączenia się do akcji Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom. Tym samym para prezydencka zwróciła uwagę na dotkliwy problem dotyczący znacznej części społeczeństwa, gdzie ofiarami biedy są dzieci, które nie mogą liczyć na ciepły posiłek.

Bożonarodzeniowa akcja charytatywna

Jak co roku, Caritas Polska rozprowadza świece, które można nabyć w parafiach w całej Polsce. Dochód uzyskany dzięki ich sprzedaży zapewnia dofinansowanie posiłków dla dzieci, a także ich wakacji, stypendiów, leczenie oraz rehabilitację. Tradycja rozpoczęła się w 1994 roku i trwa do dzisiaj.

Para prezydencka co roku włącza się w akcję pomocy dzieciom i zachęca innych do kupienia świecy Caritas. Apel wystosowany do rodaków w głównej mierze dotyczył nieciekawej sytuacji wielu polskich rodzin z powodu pandemii koronawirusa. W ostatnich zdaniach prezydent dodał także: