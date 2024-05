Opowiedziała o uzależnieniu ojca. "Robił krzywdę sobie i innym"

Magdalena Popławska to aktorka teatralna i telewizyjna. Artystka pojawiła się w takich produkcjach jak: "Wataha", "Przepis na życie", "Pakt", "Kiedy ślub?", "53 wojny" czy "Bez tajemnic". W niemal każdej roli pokazuje swoje nowe wcielenie, jednak to właśnie lubi w aktorstwie. Jak sama podkreśliła w rozmowie z "Twoim Stylem", rola nie może być łatwa, lecz "musi mieć wiele warstw".

Ojciec Aleksandry i Magdaleny Popławskiej był uzależniony od alkoholu. W 2016 roku mężczyzna popełnił samobójstwo. To smutne wydarzenie sprawiło, jednak że siostry lepiej zrozumiały siebie. Początkowo obydwie miały o sobie zupełnie inne zdanie, jednak trudna sytuacja w życiu prywatnym sprawiła, że bardziej zbliżyły się do siebie.

