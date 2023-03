"Optymizm w szpilkach 2, czyli kolorowy Dzień Kobiet z Arche Hotel Krakowska"

8 marca 2022 roku z okazji Dnia Kobiet, Arche Hotel Krakowska zorganizowało otwarty event pt. "Optymizm w szpilkach". Wydarzenie dedykowane było kobietom, na które przez cały dzień czekały najróżniejsze formy aktywności w postaci zarówno rozrywki jak i szeroko pojętej edukacji. Choć pierwotny plan zakładał kameralne spotkanie w niedużym gronie, to frekwencja oraz zainteresowanie eventem pozytywnie zaskoczyły! Choć od wspomnianego wydarzenia mija już prawie rok, Arche Hotel Krakowska konsekwentnie reżyseruje oraz tworzy wspaniałe wewnętrzne eventy, które gromadzą całą rzeszę fanów.

O tym, że Arche Hotel Krakowska to nie tylko obiekt biznesowy wie już chyba każdy, kto nie tylko miał okazję uczestniczyć w organizowanych przez to miejsce wyjątkowych eventach. Od roku Hotel bardzo tematycznie wspiera wszystkie ważne wydarzenia, jakie znaleźć można w kalendarzu nie tylko polskich tradycji. W styczniu tłumy gości wzięły udział w evencie pt. "Bo ważna jesteś Ty – Europejski Tydzień Profilaktyki Raka Szyjki Macicy". Podobna sytuacja miała miejsce w październiku, podczas celebrowania miesiąca profilaktyki raka piersi.

"W tym roku Dzień Kobiet z Arche Hotel Krakowska celebrować będziemy w sobotę 11 marca. Decyzja o tym, aby spotkanie zorganizować w weekend nie była ani trochę przypadkowa. Program wydarzenia jest bardzo bogaty i obszerny. Zależało nam na tym, aby każdy zainteresowany eventem, mógł spokojnie wziąć w nim udział, nie spoglądając na zegarek i nie zastanawiając się nad tym, że kolejnego dnia rano trzeba będzie wrócić do swoich obowiązków." – Mówi Małgorzata Gipsiak, Dyrektor Generalna Arche Hotel Krakowska oraz Arche Hotel Geologiczna.

Program wydarzenia rzeczywiście zaskakuje ilością pozycji przygotowanych przez organizatora, czyli Arche Hotel Krakowska. Natomiast zaplanowany harmonogram kolejny raz pokazuje jak w przyjemny sposób w miłej atmosferze zwracać uwagę na to co najistotniejsze.

Kolorowy event, bo tak umownie został nazwany przez obiekt ten dzień rozpocznie się częścią edukacyjno – merytoryczną. Na scenie zaprezentują się eksperci, którzy przekażą cenną wiedzę dotyczącą najróżniejszych tematów. O "Przywództwie kobiet – w globalnej perspektywie" oraz o tym, jak w dobie dynamicznych czasów odkryć swój potencjał i w oparciu o nowe technologie stworzyć stabilny biznes opowie Patrycja Kubiak (Wiceprezes zarządu spółki Royal Partners Capital Sp. z o.o). Prelekcję na temat "Wellbeingu Nowoczesnej Kobiety – jak cieszyć się życiem w zwariowanym świecie" wygłosi lek. med. Joanna Ibisz. O stresie jako czynniku prozapalnym oraz wpływie relaksu i wodoru (inhalacje) na zdrowie opowie profesor Antoni Szumny, chemik, który zdradzi uczestnikom spotkania sekretny wpływ wodoru na organizm człowieka. Gościem prezentacji: – "Naturalna i skuteczna rutyna – połącz pielęgnację z przyjemnością" będzie kosmetolog – Marta Ryszewska.

W programie nie zabraknie także cennej wiedzy medycznej, którą przekaże jeden z głównych partnerów wydarzenia, Dr. n. med. Robert Brawura-Biskupski-Samaha: specjalista w dziedzinie perinatologii oraz ginekologii i położnictwa. Pomysłodawca oraz współzałożyciel Aurea Clinic – kliniki ginekologicznej mieszczącej się na warszawskiej Woli, przy ul. Dzielnej. Dr. n. med. Robert Brawura-Biskupski-Samaha wspiera cyklicznie wszystkie projekty realizowane przez Arche Hotel Krakowska oraz czynnie angażuję się w każdy z nich. Tym razem wiedza medyczna, która podzieli się z gośćmi spotkania przekazana zostanie w zupełnie inny sposób niż podczas poprzednich wydarzeń. "Q&A – czyli pytania do eksperta" – to nowa forma "przemycania" medycznych i zdrowotnych ciekawostek. Na kilka dni przed wydarzeniem na oficjalnym koncie IG: @archehotelkrakowska udostępnione zostanie okno do pytań. Każdy zainteresowany będzie mógł zadać anonimowo dowolne pytanie. Spośród nadesłanych zagadnień, wylosowanych zostanie około dziesięć z nich, a odpowiedzi na każde udzielone zostaną podczas eventu. Na pytania do eksperta odpowie także adwokat Natalia Kempa – Węgrowska: założycielka Kancelarii Kempa Adwokaci, dla której tematyka kobiet nie jest obojętna. Choć na co dzień specjalizuje się w transakcjach fuzji i przejęć oraz private equity/venture capital i prawa handlowego to z wielkim zaangażowaniem oraz pasją wspiera kobiety w ich dążenia do niezależności, świadcząc kompleksowe usługi prawne związane z zakładaniem spółek prawa handlowego, obsługą start'upów i pozyskiwaniem inwestorów. Rozmowa z ekspertami, którą poprowadzi polska dziennikarka oraz prezenterka telewizyjna – Agnieszka Hyży zakończy pierwszą część wydarzenia.

W chwili przerwy przed rozpoczęciem części drugiej, uczestnicy będą mieli okazję do odwiedzania stoisk partnerskich, gdzie każdy z nich będzie miał okazję do indywidualnych konsultacji oraz rozmów.

Wiosenny pokaz projektantki Eli Piorun rozpocznie drugą część wydarzenia, która będzie miała charakter widowiska. Przesłanie pokazu nawiązywać będzie do działań Fundacji Leny Grochowskiej, będącej częścią Grupy Arche oraz wspierającej osoby z niepełnosprawnością intelektualną.

"Jako Arche Hotel Krakowska staramy się czynnie wspierać działania Fundacji Leny Grochowskiej. Takie wydarzenie jak Dzień Kobiet, oraz planowany w programie pokaz kolekcji projektantki Eli Piorun, są idealną do tego okazją, zwłaszcza, że przygotowana przez nas niespodzianka będzie miała wyjątkowe przesłanie. Na razie nie zdradzamy szczegółów tego, co wspólnie z Panią Elą Piorun zaplanowaliśmy, ale już dziś obiecać możemy, że będzie to coś niezwykłego." – Dodaje Małgorzata Gipsiak, Dyrektor Generalna Arche Hotel Krakowska oraz Arche Hotel Geologiczna.

O wyjątkowości działań Arche Hotel Krakowska można by mówić w nieskończoność. Lista projektów realizowanych przez obiekt stale się rozrasta i każdorazowo staje się dowodem na to, że warto jest szerzyć oraz propagować wszelkie działania społeczne, pro-zdrowotne oraz te, których celem jest zwiększanie świadomości społecznej.

Zwieńczeniem celebrowania Dnia Kobiet, będzie wieczorny występ Kabaretu z Konopi. Repertuar spektaklu został idealnie dopasowany do kobiecych perypetii oraz przygód jednak to nie tylko kobiety będą mogły świetnie spędzić czas w ten szczególny dzień.

"Eventy, które organizujemy w Arche Hotel Krakowska, mimo, że z założenia wielokrotnie są wydarzeniami adresowanymi do kobiet, pokazały nam, że nie należy zamykać się wyłącznie na tematykę skierowaną jedynie do pań. Ostatnie realizacje stały się idealnym dowodem na to, że także panowie świetnie się z nami bawią, chcąc przy tym poszerzać swoją wiedzę na wielu różnych płaszczyznach oraz w wielu dziedzinach. "Optymizm w szpilkach 2 – czyli kolorowy Dzień Kobiet z Arche Hotel Krakowska" przygotowaliśmy tak, aby każdy znalazł coś dla siebie. Zatem już teraz korzystając z okazji zapraszam serdecznie na to wydarzenie." Podsumowuje Małgorzata Gipsiak, Dyrektor Generalna Arche Hotel Krakowska oraz Arche Hotel Geologiczna.

Arche Hotel Krakowska to także miejsce, w którym wyzwania tworzą piękną codzienność. Dyrekcja obiektu ceni sobie wyjątkowość, a innowacyjne podejście do wielu tematów, to również coś, co wyróżnia ten Hotel. W Dzień Kobiet uczestników eventu, spotka wyjątkowa niespodzianka, mocno nawiązująca do sztuki kulinarnej. Będzie "inaczej" niż gdziekolwiek, ale będzie zabawnie i wesoło.

W jaką postać wcieli się gość specjalny - Lucas Adelon Rembas, czyli Drag Queen dowiemy się już 11 marca.

Wszyscy zainteresowani udziałem w wydarzeniu już teraz mogą dokonywać zapisów. Rejestracja nie jest obowiązkowa, jednak przy większej ilości osób gwarantuję obecność w kolorowym spotkaniu.

"Nazwa kolorowy Dzień Kobiet ma swoje głębsze znaczenie. Święto Kobiet, zwiastuje nadchodzącą wiosnę. Świat budzi się do życia, wszystko zaczyna rozkwitać, nabierać barw, a my tak dokładnie chcemy celebrować ten wyjątkowy dzień – "na kolorowo". Mile widziane będą więc barwne stylizacje oraz wszelka kreatywność. Optymistycznie i z dobrą energią." – Dodaje na zakończenie Małgorzata Gipsiak, Dyrektor Generalna Arche Hotel Krakowska oraz Arche Hotel Geologiczna.

Na wszystkich uczestników wydarzenia czekać będą słodkie niespodzianki! W przerwie pomiędzy poszczególnymi wystąpieniami będzie można napić się kawy, herbaty oraz poczęstować słodkościami.

Arche Hotel Krakowska oraz partnerzy eventu zadbali również o wspaniałe prezenty!

