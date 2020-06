Organizacja społeczna domaga się usunięcia filmu "365 dni" z Netflixa

" 365 dni ", film będący ekranizacją książki Blanki Lipińskiej, kilka tygodni temu pojawił się na Netfliksie, nie tylko w Polsce, ale i za granicą. Opowieść o Laurze zniewolonej przez Massimo, pełna przemocy i gwałtu, doczekała się kilku krytycznych recenzji za granicą i całej masy krytyki w polskich mediach. Ale to nie zmienia faktu, że widzowie na całym świecie chętnie oglądają polską produkcję.

"365 dni" ma zniknąć z Netfliksa?

Zaskakującą popularność film, który pełen jest scen seksu i zakupów, zdobył w Wielkiej Brytanii (pamiętajmy że to ojczyzna E.L. James, autorki "50 twarzy Greya"). Studencka organizacja Pro Empower, która zajmuje się nadużyciami seksualnymi w szkolnictwie wyższym, wystosowała apel do brytyjskiego Netfliksa, w którym nawołuje, aby filmowi towarzyszyła informacja, że przedstawia on nadużycia seksualne, promuje kulturę gwałtu i toksyczną męskość.