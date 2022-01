Organizował "noce świń" z udziałem prostytutek. Dokument o Hugh Hefnerze ujawni prawdę o twórcy "Playboya"

"Mówiono nam, że nie możemy nazywać ich świniami. To było określenie Hefnera" - zdradził Stefan Tetenbaum, który pracował jako lokaj Hefnera w latach 1978-1981. Kobiety miały najpierw trafiać do specjalnego pokoju, w którym były poddawane badaniom, a następnie przechodziły do salonu, gdzie mogły uprawiać seks z gośćmi.