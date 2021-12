Mocne wyznanie Holly Madison. "Hugh Hefner został wepchnięty na mnie"

"Zdecydowanie nie spodziewałam się, że będę pierwszą, która pójdzie na całość tej nocy, ale byłam strasznie pijana. Dosłownie został wepchnięty na mnie. Po tym, jak to się stało, byłam po prostu upokorzona i zawstydzona. To wywarło na mnie o wiele większy wpływ emocjonalny, niż sądziłam (...). Nie do końca spodziewałam się zbliżenia tej nocy. Myślałam, że to będzie taka pierwsza randka. Specyficzna, ale jednak" - wyznała Holly Madison na temat swojego pierwszego razu z Hugh Hefnerem.