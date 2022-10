Oryginalna stylizacja Idy Nowakowskiej. Uwagę zwracają paseczki na brzuchu

Ida Nowakowska pokochała ten trend

To nie był pierwszy raz, kiedy Ida Nowakowska postawiła w swojej stylizacji na modnie oplatające brzuch paseczki. Look z takim elementem miała na sobie także na gali Polish Businesswomen Awards, gdzie została wyróżniona nagrodą dla charyzmatycznej osobowości medialnej. Założyła wtedy komplet składający się z topu oraz długiej spódnicy, których łączeniem były właśnie owe paseczki. Prezenterka do zestawu w kolorze kawy dobrała kremowy płaszcz z satyny. Tego dnia niewątpliwie zadała szyku.