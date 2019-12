WP Kobieta Poczta WP Pilot Program TV Menu Moda

Oskarżenia o molestowanie. Trudno uwierzyć, co mogą zrobić skłóceni partnerzy - To sytuacje skrajne i dramatyczne, ale zdarza się, że kobieta chcąca odciąć się od partnera, bo np. jest już zaangażowana w inny związek,... Rozmawiamy o kobietach Często Często nie wiem czy często ale zdarza się na pewno że że te Po mężczyźni są ofiarami Czy ty czy ty takie przypadki również Tak oczywiście natomiast Wiadomo że jest ich zdecydowanie mniej bo mężczyźni mężczyźni Mają problem z tym że I powiedzieć o tym że że są ofiarami przemocy to jeżeli chodzi jeszcze o to Przemoc psychiczna Już na etapie na przykład prowadzenia sprawy Pytałaś mnie na tą sytuację odwrotną Jak Kobiety manipulują To przeważnie Czyli na zasadzie jeżeli Zapłacisz mi alimenty w takiej takiej wysokości to ja wtedy nie będę ci robiła Mój będziesz miał taki taki kontakt z dziećmi tak albo ten kontakt się nagle rozszerza Jaka wysokość alimentów jest płacona Ale zdarza się To są sytuacje skrajne i dramatyczne że pani chcąc Przykład odciąć się zupełnie Od byłego mały Partner Bo na przykład już Zaangażowana w innych Zdarza się Że składa zawiadomienie o Prostowaniu seksual Miałaś taką sprawę Ja osobiście takiej sytuacji nie miała miała moja bliska koleżanka I się wymienialiśmy też doświadczeniami opiniami konsultował liśmy W swoim gronie konsultujemy różne różne sytuacje I to było bardzo ciężkie dlatego że No przede wszystkim to to to dziecko najbardziej Dlatego że no ona jest badany w Tak Zaczyna się cała ta procedura i Ale zdarzają się zdarzają Zdarzają się takie sytuacje Tutaj Jeżeli chodzi To Takie dwa No właśnie ta Przemoc psychiczna Właśnie Na przykład takie zawiadomienie o pomoc