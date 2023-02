Osoby o tych imionach pasują do siebie. Tworzą najlepsze związki

Karolina i Wojciech

Karolina i Wojciech są przykładem na prawdziwość zdania: "przeciwieństwa się przyciągają". Ona jest racjonalna, twardo stąpająca po ziemi, a on to urodzony romantyk i marzyciel. Ona chętnie będzie podejmować techniczne zawody, często związane z analityką i finansami, on natomiast wybierze artystyczny kierunek. Mimo to są świetnie dopasowani, ponieważ idealnie uzupełniają się w swoich zasobach i brakach. Powinni pamiętać tylko o odpowiedniej komunikacji, żeby nie doprowadzać do niepotrzebnych nieporozumień.